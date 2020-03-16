Андрей Белоцерковский покинул пост зампредседателя Правительства Тверской области

16 Март 2020 2020-03-16T22:04:47+03:00

Он переходит на другую работу

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16 марта стало известно, что Андрей Белоцерковский освобожден от должности заместителя Председателя Правительства региона в связи с переходом на другую работу.

В понедельник губернатор Игорь Руденя вручил Андрею Белоцерковскому знак Губернатора «Во благо земли Тверской» за многолетний труд, значительный личный вклад в развитие региона и высокий профессионализм.

Напомним, на посту зампреда Правительства Андрей Белоцерковский работал с января 2017 года, курировал вопросы развития образования, культуры, спорта, социальной защиты населения.

До этого момента, с апреля 2009 года, был ректором Тверского государственного университета. Окончил физико-механический факультет Ленинградского Политехнического института им. М.И.Калинина по специальности инженер-физик. Работал в российских и зарубежных вузах.

Кто займет его кресло в Правительстве региона, пока не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU