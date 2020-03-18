2020-03-18T18:08:36+03:00
Общество

27 молодых семей Тверской области получили жилищные сертификаты

Это позволит им значительно сократить расходы на новое жильё
Александр ЖМУЛИН
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Жилищный сертификат - радость для семьи. Фото: ПТОЖилищный сертификат - радость для семьи. Фото: ПТО
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18 марта губернатор Игорь Руденя в торжественной обстановке вручил 27 молодым семьям региона сертификаты на приобретение или строительство жилья.

– Наша задача – чтобы родители ощущали поддержку государства с первых дней рождения детей, были уверены в том, что они смогут вырастить детей, поставить их на ноги, дать хорошее воспитание и образование, иметь достойные жилищные условия, – сказал Игорь Руденя.

Госпрограмма в сфере обеспечения жильем молодых семей на территории региона действует с 2007 года. Поддержка оказана уже почти 2150 семьям. За счёт жилищного сертификата можно покрыть от 35 до 40% стоимости эконом-жилья или строительства дома.

Всего в 2020 году жилищные сертификаты получит 191 семья из 33 муниципалитетов региона. Таким образом, будут осчастливлены 710 родителей и их детей. На эти цели из регионального, федерального и местных бюджетов направлено 126 млн рублей.

Мужчине - сертификат, даме - цветы. Фото: ПТО

Мужчине - сертификат, даме - цветы. Фото: ПТО

ИСТОЧНИК KP.RU

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