Экс-министр Тверской области Елена Хохлова возглавила Торжокский район

18 Март 2020 2020-03-18T17:30:48+03:00

За её кандидатуру проголосовали местные депутаты

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18 марта на заседании Собрания депутатов Торжокского района принято единогласное решение о возложении на Елену Хохлову обязанностей руководителя муниципалитета.

Еще в конце прошлой недели после ухода с должности министра социальной защиты Тверской области она сначала стала заместителем главы Торжокского района по социальным вопросам.

Елена Хохлова с 2003 года работает в сфере соцзащиты. Министром социальной защиты населения региона была с 2011 года.

Принимала участие в формировании областной демографической политики. Являлась одним из разработчиков комплекса мер соцподдержки семей с детьми - «демографического пакета». Он внедрен в регионе по инициативе губернатора Игоря Рудени. Как министр курировала работу по официальному признанию статуса «дети войны», созданию геронтологического центра.

ИСТОЧНИК KP.RU