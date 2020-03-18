Экс-министр Тверской области Елена Хохлова возглавила Торжокский район
18 марта на заседании Собрания депутатов Торжокского района принято единогласное решение о возложении на Елену Хохлову обязанностей руководителя муниципалитета.
Еще в конце прошлой недели после ухода с должности министра социальной защиты Тверской области она сначала стала заместителем главы Торжокского района по социальным вопросам.
Елена Хохлова с 2003 года работает в сфере соцзащиты. Министром социальной защиты населения региона была с 2011 года.
Принимала участие в формировании областной демографической политики. Являлась одним из разработчиков комплекса мер соцподдержки семей с детьми - «демографического пакета». Он внедрен в регионе по инициативе губернатора Игоря Рудени. Как министр курировала работу по официальному признанию статуса «дети войны», созданию геронтологического центра.
ИСТОЧНИК KP.RU
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