2020-03-14T09:49:27+03:00
Общество

Министр соцзащиты Тверской области Елена Хохлова ушла в отставку

Кто встанет у руля ведомства пока не сообщается
Алина ПЕТРОВА
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Елена Хохлова. Фото: ПТОЕлена Хохлова. Фото: ПТО
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Последний из членов кабмина губернатора Андрея Шевелева покинула свой пост. Елена Хохлова уезжает работать в администрацию Торжокского района.

В официальном сообщении пресс-службы областного правительства по поводу отставки Хохловой в частности говорится: «распоряжением губернатора Игоря Рудени от должности Министра социальной защиты населения Тверской области в связи с переходом на работу в администрацию Торжокского района освобождена Елена Хохлова. Ей поручено заниматься социально-экономическим развитием Торжокского района, укреплением различных направлений деятельности муниципалитета».

Напомним, Елена Хохлова занимала различные должности в сфере социальной защиты населения региона с 2003 года. С 2011 года и по настоящее время работала в должности министра социальной защиты населения региона.

Кто будет руководить ведомством пока не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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