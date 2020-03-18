У Лисьих островов в Тверской области двое рыбаков потерпели крушение на лодке

18 Март 2020 2020-03-18T17:04:04+03:00

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Происшествие на воде случилось 16 марта. Двое жителей поселка Красносмайский, 1984 и 1986 годов рождения, отправились на рыбалку на лодке на Вышневолоцкое водохранилище. Однако, мужчины не учли неблагоприятные погодные условия и сильный ветер. Вблизи Лисьих островов судно перевернулось, и рыбаки оказались в ледяной воде.

Пострадавшие смогли доплыть до ближайшего острова и вызвать спасателей.

- На место происшествия выехали сотрудники вышневолоцкого отделения ГИМС и красномайской ПСЧ №61. На катере базы ВИЭВ пострадавших доставили на берег и передали медикам, - сообщает группа ТРК "Вышневолоцкое телевидение" .

Обстоятельств происшествия устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU