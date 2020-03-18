Останки человека обнаружены на пепелище в Тверской области

18 Март 2020 2020-03-18T14:03:57+03:00

При пожаре в частном доме погиб человек Фото: Мария ОСИПОВА

Изменить размер текста: A A

Сообщение о пожаре в селе Филиппова Центрального сельского поселения Кимрского района поступило в ГУ МЧС России по Тверской области около 23:18 вечера 17 марта.

На место убыли спасатели ПСЧ-11. По прибытии на место было установлено, что пожар произошел в жилом доме. В результате ЧП огнем уничтожена кровля, повреждена внутренняя отделка по всей площади помещения.

На пепелище спасатели обнаружили останки человека. Личность погибшего устанавливается.

- Причина пожара – неправильное эксплуатирование электрооборудования, - сообщили в ведомстве.

Ущерб устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU