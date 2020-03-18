2020-03-18T14:03:57+03:00
Происшествия

Останки человека обнаружены на пепелище в Тверской области

Пожар произошел в Кимрском районе
Ольга ТРОФИМОВА
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При пожаре в частном доме погиб человекПри пожаре в частном доме погиб человекФото: Мария ОСИПОВА
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Сообщение о пожаре в селе Филиппова Центрального сельского поселения Кимрского района поступило в ГУ МЧС России по Тверской области около 23:18 вечера 17 марта.

На место убыли спасатели ПСЧ-11. По прибытии на место было установлено, что пожар произошел в жилом доме. В результате ЧП огнем уничтожена кровля, повреждена внутренняя отделка по всей площади помещения.

На пепелище спасатели обнаружили останки человека. Личность погибшего устанавливается.

- Причина пожара – неправильное эксплуатирование электрооборудования, - сообщили в ведомстве.

Ущерб устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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