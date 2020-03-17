2020-03-17T19:39:01+03:00
Коронавирус Covid-19

На железнодорожном транспорте в Тверской области усилены меры безопасности в связи с коронавирусом

Контролеры работают в масках и перчатках
Ольга ТРОФИМОВА
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В электропоездах усилены меры профилактики коронавирусаВ электропоездах усилены меры профилактики коронавирусаФото: Михаил ФРОЛОВ
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На железнодорожном транспорте усилены меры безопасности в борьбе с коронавирусом.

- Перед началом работы измеряем температуру всем билетным кассирам и кассирам-контролёрам. При любых признаках недомогания отправляем домой для вызова врача, - сообщает пресс-службе Московско-Тверской ППК.

Работникам выдали 20 тысяч защитных масок, 3,5 тысячи кожных антисептиков и тысячу пар перчаток. Дважды в день в кассах проходит влажная уборка, помещения постоянно проветриваются.

Чаще убираться стали и в местах скопления пассажиров. Билетные автоматы на станциях и турникеты сотрудники компании моют дважы в день. В вагонах протирают поручни, а во время стоянок осуществляется влажная уборка помещений.

Пассажирская компания напоминает гражданам и о соблюдении мер собственной безопасности и гигиены.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Тверской области выявлены два случая коронавируса. Заболевшие граждане помещены в инфекционные боксы. Все люди, контактировавшие с ними, находятся под наблюдением медиков. Проводится их лабораторное обследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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