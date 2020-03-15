В Тверской области женщину, прилетевшую из Италии, поместили в карантин из-за подозрения на коронавирус

15 Март 2020 2020-03-15T14:57:59+03:00

Вместе с ней ближайшие две недели дома проведёт и ее муж

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Анализы на коронавирус медики Конаковской ЦРБ взяли у жительницы Конаково, пару дней назад прилетевшей из Италии, где она гостила у друзей.

Медики приехали к даме домой в защитных костюмах, как того требует инструкция. Колоритные фото размещены в паблике «Подслушано у медиков г.Тверь» с подписью: «Работает МЕДСПЕЦНАЗ СМП Конаковской ЦРБ! Covid не пройдет!»

Однако, беспокоится пока рано - это всего лишь забор анализов.

По предписанию Роспотребнадзора женщина должна пробыть дома на временной самоизоляции 14 дней. Вместе с ней на карантине добровольно будет находиться супруг. Как поясняют медики, симптомов заболевания у женщины нет, после двухнедельного карантина анализы возьмут вновь.

Что за анализы? Для исследования на коронавирус берется мазок из носа и ротоглотки человека. При необходимости могут оформляться и другие анализы по усмотрению врача.

Биоматериал доставлен в лабораторию ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии по Тверской области для проведения лабораторных исследований. Срок исполнения — от 2–4 часов до одних суток.

ИСТОЧНИК KP.RU