На трассе в Тверской области внедорожник столкнулся со снегоуборочной машиной и "Газелью"

17 Март 2020 2020-03-17T15:39:59+03:00

В ДТП пострадали двое пассажиров "Нивы" Фото: УГИБДД России по Тверской области

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Авария произошла днем, 17 марта, на 137-м км + 400 м трассы М-10 "Россия" в Конаковском районе Тверской области.

На указанном участке, по сообщению УГИБДД России по Тверской области, 41-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем "Нива Шевроле", столкнулась с комбинированной дорожной машиной, которая чистила проезжую часть вдоль осевого ограждения.

Во избежание столкновения водитель "Нивы" при перестроении столкнулась с "Газелью", которая двигалась справо в попутном направлении.

В результате ДТП пострадали две пассажирки "Нивы". Угрозы их жизням нет.

ИСТОЧНИК KP.RU