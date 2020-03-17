Поджигателя из Бежецка Тверской области осудили на 10,5 лет

17 Март 2020 2020-03-17T14:08:09+03:00

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Перед судом предстал 40-летний житель Бежецкого района. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, облил дизельным топливом веранду соседского дома и поджег ее. Для усиления эффекта виновный установил между двумя очагами пожара газовый баллон с пропанобутановой смесью.

Потерпевшие вовремя заметили пожар и смогли его потушить.

При обыске в доме виновного нашли порох, который он хранил незаконно.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступлений по трем статьям: ч.3 ст. 30 п. «а,е» ч.2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство); ч.3 ст. 30 ч.2 ст. 167 УК РФ (покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества) и ч.1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывчатых веществ), и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU