2020-03-17T13:59:20+03:00
Происшествия

Пожилой житель Лихославльского района Тверской области заержан за хранение наркотиков

Ведется следствие
Ольга ТРОФИМОВА
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Пенсионер задержан за хранение наркотиковПенсионер задержан за хранение наркотиковФото: Олег ЗОЛОТО
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Житель Лихославльского района, 1955 года рождения, был задержан сотрудниками наркоконтроля отдела МВД России по Лихославльскому району.

При личном досмотре у мужчины во внутреннем кармане куртки был обнаружен полиэтиленовый пакет с веществом растительного происхождения. Экспертиза показала, что растительный наркотик общей массой более 40 граммов.

На допросе мужчина рассказал полицейским, что приобрел наркотическое средство для личного употребления.

По ч. 1 статьи 228 УК РФ возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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