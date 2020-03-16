У жителя деревни в Тверской области угнали трактор
С заявлением об угоне трактора "МТЗ-82" в дежурную часть полиции МО МВД России "Кашинский" обратился 44-летний житель Кашинского района. Мужчина рассказал о том, что трансот деревнпортное средство было похищено недалеко от деревни Бурмакино.
На место происшествия отправилась следственно-оперативная группа. Полицейским удалось установить предполагаемого угонщика. Им оказался ранее судимый 42-летний родственник заявителя.
Мужчину задержали по месту проживания, в полиции он сознался в содеянном. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.
Похищенный трактор вернули законному владельцу.
ИСТОЧНИК KP.RU