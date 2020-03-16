У жителя деревни в Тверской области угнали трактор

16 Март 2020 2020-03-16T19:50:53+03:00

В Тверской области у мужчины украли трактор Фото: УГИБДД России по Тверской области

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С заявлением об угоне трактора "МТЗ-82" в дежурную часть полиции МО МВД России "Кашинский" обратился 44-летний житель Кашинского района. Мужчина рассказал о том, что трансот деревнпортное средство было похищено недалеко от деревни Бурмакино.

На место происшествия отправилась следственно-оперативная группа. Полицейским удалось установить предполагаемого угонщика. Им оказался ранее судимый 42-летний родственник заявителя.

Мужчину задержали по месту проживания, в полиции он сознался в содеянном. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.

Похищенный трактор вернули законному владельцу.

ИСТОЧНИК KP.RU