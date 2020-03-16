2020-03-16T18:49:01+03:00
Общество

Священник умер в алтаре храма в Старицком районе Тверской области

Отпевание новопреставленного протоиерея Николая состоится в Никольской церкви 18 марта
Ольга ТРОФИМОВА
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Отпевание новопреставленного протоиерея Николая состоится в Никольской церкви 18 марта Фото: tvereparhia.ruОтпевание новопреставленного протоиерея Николая состоится в Никольской церкви 18 марта Фото: tvereparhia.ru
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16 марта в алтаре церкви скоропостижно скончался клирик Тверской и Кашинской епархии протоиерей Николай Курбанов, настоятель Никольского храма с. Емельяново Старицкого района. Ему было 44 года.

Николай Азизович Курбанов - уроженец Ржевского района Тверской области. Настоятелем Никольского прихода с. Емельяново Старицкого района был назначен в 1999 году. Батюшке достался полуразрушенный и оскверненный храм. Для совершения богослужений отец Николай оборудовал один из приделов церкви.

- За все время своего служения отец Николай проявил себя как достойный пастырь Православной Церкви, отзывчивый и трудолюбивый, - отмечают в Тверской и Кашинской епархии. - Был хорошим семьянином и отцом четверых детей, двое из них - несовершеннолетние.

Отпевание новопреставленного протоиерея Николая состоится в Никольской церкви с. Емельяново Старицкого района 18 марта после Литургии Преждеосвященных Даров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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