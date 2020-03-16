В Тверской области прокуратура защитила права матери-одиночки
В прокуратуру Максатихинского района обратилась мать-одиночка. Женщина воспитывает ребенка-инвалида и вынуждена проживать в жилом помещении, которое давно требует капремонта. Жилье семье предоставлено по договору социалього найма.
Прокуратура провела проверку и выяснила, что дом не ремонтировали с 1996 года.
Женщина неоднократно обращалась в администрацию с заявлениями об улучшении жилищных условий, но получала отказ.
Жилье обследовала межведомственная комиссия и признала помещение нуждающимся в проведении капитального ремонта. Однако собственником дома работы по проведению капитального ремонта на 2019, 2020 годы запланированы не были.
Прокурором в суд было направлено исковое заявление о возложении обязанности на администрацию района произвести капитальный ремонт помещения, которое рассмотрено и удовлетворено.
Решение суда не вступило в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU