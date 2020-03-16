2020-03-16T16:46:40+03:00
Общество

В Тверской области прокуратура защитила права матери-одиночки

Жилье женщины с ребенком нуждалось в капремонте
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Прокуратура через суд ащитила права матери и ее ребенка-инвалида Фото: архив "КП"Прокуратура через суд ащитила права матери и ее ребенка-инвалида Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В прокуратуру Максатихинского района обратилась мать-одиночка. Женщина воспитывает ребенка-инвалида и вынуждена проживать в жилом помещении, которое давно требует капремонта. Жилье семье предоставлено по договору социалього найма.

Прокуратура провела проверку и выяснила, что дом не ремонтировали с 1996 года.

Женщина неоднократно обращалась в администрацию с заявлениями об улучшении жилищных условий, но получала отказ.

Жилье обследовала межведомственная комиссия и признала помещение нуждающимся в проведении капитального ремонта. Однако собственником дома работы по проведению капитального ремонта на 2019, 2020 годы запланированы не были.

Прокурором в суд было направлено исковое заявление о возложении обязанности на администрацию района произвести капитальный ремонт помещения, которое рассмотрено и удовлетворено.

Решение суда не вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ежемесячно в Твери из оборота изымают до тридцати поддельных банкнот
Тверские вузы переходят на дистанционное обучение из-за угрозы коронавируса
В Тверской области прокуратура защитила права матери-одиночки
В Тверской области с начала года 20 несовершеннолетних пострадали в ДТП
В Тверской области отец-алиментщик задолжал дочери 470 тысяч рублей
В Твери из-за работ на сетях обесточат несколько районов
Для Торжокской ЦРБ приобретут цифровой рентген и два ИВЛ
В Твери закрыли движение по мосту через Хлебный ручей
Пенсионер лишился кошелька и паспорта, оставив сумку на лавке в Твери
Две "Лады" столкнулись в Тверской области, есть пострадавшие
В Твери женщина пригласила в дом мужчину и лишилась денег
В Тверской области увеличили размеры компенсации межмуниципальным перевозчикам