2020-03-16T15:10:50+03:00
Общество

Для Торжокской ЦРБ приобретут цифровой рентген и два ИВЛ

Вопрос о необходимости нового медоборудования для больницы возник во время рабочего визита в город губернатора
Александр ЖМУЛИН
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Во время рабочего визита в Торжок губернатор Игорь Руденя заехал в ЦРБ. Фото: ПТОВо время рабочего визита в Торжок губернатор Игорь Руденя заехал в ЦРБ. Фото: ПТО
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На заседании бюджетной комиссии региона принято решение о выделении средств на дооснащение Торжокской центральной районной больницы. В 2020 году для ЦРБ закупят цифровой рентгенографический комплекс, два аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ), а также заменят входную дверь и окна в отделении анестезиологии-реанимации.

Напомним, что на нехватку медоборудования в больнице губернатору Игорю Рудене указали ветераны 12 марта по время рабочего визита в Торжок главы региона. Игорь Руденя отреагировал.

В результате на закупку для Торжокской ЦРБ цифрового рентгеноаппарата выделят 26,3 млн рублей. Его запланировано установить до сентября. Плюс уже к лету в ЦРБ должны поставить два ИВЛ.

Кроме того, решено направить 530 тыс. рублей на замену входной двери и 13 оконных блоков в отделении анестезиологии-реанимации.

Еще более 18,8 млн рублей будет направлено на закупку оборудования для медучреждений в Твери. Для Областной клинической больницы приобретут аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации, для городской клинической больницы № 6 – четыре ИВЛ, для больницы № 1 имени В.В. Успенского – два ИВЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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