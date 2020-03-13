Рабочий визит губернатора Игоря Рудени в Торжок пошел не по плану … и это хорошо

Утром 12 марта в пасмурный Торжок с рабочим визитом прибыл губернатор.

Сначала было возложение цветов к воинскому мемориалу погибшим на Великой Отечественной войне и тут же встреча с местными ветеранами. Чуть позже в торжокской библиотеке Игорь Руденя вручил 14 ветеранам, среди которых был и один фронтовик – Александр Карпович, юбилейные медали «75 лет Победы».

– Мы никогда не забудем, что в 1941 году одна из первых побед была одержана Красной Армией именно под городом Торжком. В октябре 1941-го года наши войска здесь не только остановили, но и уничтожили большую группировку врага, - заметил глава региона.

Губернатор вручил юбилейные медали ветеранам. Фото: ПТО

Многие ветераны, когда Игорь Руденя вручал им медали, благодарили его.

– Что Вы, это Вам огромное спасибо, – несколько смущаясь, отвечал губернатор. – Мы преклоняемся перед Вами, мы очень ценим, что Вы у нас есть.

После церемонии награждения Игорь Руденя за чаепитием спросил у ветеранов, есть ли у них какие-либо предложения или жалобы. Как выяснилось есть. Ветераны сообщили, что в городе дефицит с медоборудованием для обследований:

– К примеру, нет компьютерного томографа, и нам приходится ездить в Тверь.

Жаловались Игорю Рудене и на «несправедливые» коммунальные платежки. Дело в том, что из-за возраста не все могут самостоятельно и своевременно подать показания счётчиков на воду. В результате платежные квитанции приходят с завышеннымыми суммами.

– Сегодня же сам лично разберусь, - отреагировал Игорь Руденя.

После этого рабочий визит пошел не по плану. Губернатор поехал в ЦРБ и поликлинику при ней. А она в планах визита не значилась. Однако, главврача всё-таки, похоже, успели предупредить.

– Интересно, а куда весь народ то дели, здесь же в это время обычно вал пациентов, – переговаривались местные журналисты, глядя на пустой первый этаж поликлиники.

Игорь Руденя не по плану заехал в ЦРБ. Фото: ПТО

По итогам посещения медучреждения губернатор дал поручение региональному Минздраву по замене окон и дверей, приобретения новой медтехники.

Потом поехал в местный филиал ЕРКЦ и … устроил разнос руководству отделения.

– Не надо людей старшего поколения сюда гонять, нужно создать телефон горячей линии, чтобы они звонили и к ним приезжали и снимали показания счётчиков, – сказал Игорь Руденя.

Глава региона тут же дал поручение Минсоцзащиты совместно с властями Торжка в краткие сроки проработать вопрос запуска проекта по помощи пожилым людям с правильным начислением оплаты за услуги ЖКХ.

Далее (уже по плану) Игорь Руденя посетил строящийся по нацпроекту в новом районе города детский сад, осмотрел парк культуры и отдыха, часть которого была благоустроена.

Оценил, как проведен ремонт моста через Тверцу в створе улицы Карла Маркса. Доволен остался не всем и поручил устранить недочёты. Также дал указание региональному Минтрансу увеличить объёмы ремонта дорог в городе. Это весьма актуально для Торжка. Проехали, знаем.

Подводя итоги поездки, губернатор сообщил журналистам, что поставлена задача обеспечить скорейшее переоснащение торжокской больницы. В план закупки на 2020-2022 годы будут включены томограф, флюрограф, цифровой рентгеновский аппарат, два аппарата искусственной вентиляции лёгких. Внесена ясность и по строительству новой детской поликлиники взамен старой, которая находится на первом этаже жилого дома.

– Новая поликлиника будет находиться рядом с больничным городком. Это должно быть удобно для жителей Торжка и района, — сказал Игорь Руденя.

Уезжал губернатор уже не из такого пасмурного Торжка, в который въезжал. Небо чуть-чуть, но как-будто прояснилось.