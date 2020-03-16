В Твери женщина пригласила в дом мужчину и лишилась денег

16 Март 2020 2020-03-16T13:43:27+03:00

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В дежурную часть Управления МВД России по городу Твери братилась 33-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что накануне выпивала в компании малознакомого мужчины, а когда отвлеклась, то гость забрал из кошелька деньги и скрылся. Ущерб составил 35 000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 36-летний ранее судимый житель города Твери.

Фигуранта задержали, он сознался в содеянном и сообщил, что деньги уже потратил.

По статье "Кража" злоумышленнику грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU