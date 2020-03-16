В Твери женщина пригласила в дом мужчину и лишилась денег
Возбуждено уголовное дело
Мужчина украл из кошелька 35 000 рублейФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В дежурную часть Управления МВД России по городу Твери братилась 33-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что накануне выпивала в компании малознакомого мужчины, а когда отвлеклась, то гость забрал из кошелька деньги и скрылся. Ущерб составил 35 000 рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 36-летний ранее судимый житель города Твери.
Фигуранта задержали, он сознался в содеянном и сообщил, что деньги уже потратил.
По статье "Кража" злоумышленнику грозит до пяти лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU