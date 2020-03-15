Фольклористы поговорят в Твери о культурном наследии

15 Март 2020 2020-03-15T21:13:19+03:00

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18-19 марта в Верхневолжье пройдёт XIV областная научно-практическая конференция «Тверское фольклорное поле», посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, на конференции будут подведены итоги полевой работы фольклористов за прошлый год, состоится семинар по нематериальному культурному наследию.

18 марта в местном краеведческом музее Старицы состоится открытие научно-практической конференции, затем пройдёт пленарное заседание.

19 марта в Твери на площадке Тверского областного Дома народного творчества пройдёт семинар по нематериальному культурному наследию.

Здесь выступят специалисты Российского Государственного университета им. А.Н. Косыгина (Институт славянской культуры), Государственного Российского Дома народного творчества им. В.Д. Поленова, Тверского государственного объединенного музея, Тверского областного Дома народного творчества, представители муниципальных образований Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU