2020-03-15T21:13:19+03:00
Общество

Фольклористы поговорят в Твери о культурном наследии

Пройдет научно-практическая конференция «Тверское фольклорное поле»
Поделиться:
..Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
Изменить размер текста:

18-19 марта в Верхневолжье пройдёт XIV областная научно-практическая конференция «Тверское фольклорное поле», посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, на конференции будут подведены итоги полевой работы фольклористов за прошлый год, состоится семинар по нематериальному культурному наследию.

18 марта в местном краеведческом музее Старицы состоится открытие научно-практической конференции, затем пройдёт пленарное заседание.

19 марта в Твери на площадке Тверского областного Дома народного творчества пройдёт семинар по нематериальному культурному наследию.

Здесь выступят специалисты Российского Государственного университета им. А.Н. Косыгина (Институт славянской культуры), Государственного Российского Дома народного творчества им. В.Д. Поленова, Тверского государственного объединенного музея, Тверского областного Дома народного творчества, представители муниципальных образований Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Фольклористы поговорят в Твери о культурном наследии
Более 350 садов и школ Тверской области решили растить бархатцы в горшках
В Тверской области готовы трудоустроить 13 тысяч человек
Поврежденный водовод в Твери, оставивший без воды жителей целого района, отремонтировали
В Твери молодым поэтам раздадут бронзовые «Зелёные листки»
В Тверской области женщину, прилетевшую из Италии, поместили в карантин из-за подозрения на коронавирус
Авария в центре Твери: два автомобиля пострадали
Трогательное видео: 13 медвежат-сирот переезжают в «Медвежий домик» в Тверской области
В Тверской области пропал 16-летний подросток
«Папа» знаменитого авиа-медведя Мансура получил престижную международную награду
Снегопад спровоцировал множество аварий на дорогах Тверской области
Где чистит снег снегоуборочная техника Твери во время снегопада
Где чистит снег снегоуборочная техника Твери во время снегопада