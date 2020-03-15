В Твери молодым поэтам раздадут бронзовые «Зелёные листки»
Во Всемирный день поэзии, 21 марта, в Твери в "Доме поэзии Андрея Дементьева" подведут итоги IV Всероссийского конкурса молодых поэтов "Зелёный листок".
В этом году свои произведения прислали участники из 50 регионов России.
Молодым поэтам-победителям вручат награды и специальные призы – бронзовые статуэтки "Зеленый листок" работы Народного художника России, скульптора Андрея Ковальчука.
В жюри конкурса: председатель редакционного совета "Литературной газеты", писатель Юрий Поляков; доцент Литературного института, поэт Геннадий Красников; критик, обозреватель "Российской газеты" Павел Басинский; писатель, публицист, ректор Литературного института имени А.М. Горького Алексей Варламов; российский государственный деятель, поэт, автор популярных песен Джахан Поллыева и другие.
Как сообщают организаторы конкурса, победители получат право на публикацию в поэтическом сборнике "Зеленый листок".
ИСТОЧНИК KP.RU