2020-03-15T13:56:06+03:00
Общество

В Твери молодым поэтам раздадут бронзовые «Зелёные листки»

Награждение пройдёт в рамках Всероссийского конкурса
Алина ПЕТРОВА
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В Твери определят победителей престижной поэтической премии.В Твери определят победителей престижной поэтической премии.Фото: Ирина ТАРАСОВА
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Во Всемирный день поэзии, 21 марта, в Твери в "Доме поэзии Андрея Дементьева" подведут итоги IV Всероссийского конкурса молодых поэтов "Зелёный листок".

В этом году свои произведения прислали участники из 50 регионов России.

Молодым поэтам-победителям вручат награды и специальные призы – бронзовые статуэтки "Зеленый листок" работы Народного художника России, скульптора Андрея Ковальчука.

В жюри конкурса: председатель редакционного совета "Литературной газеты", писатель Юрий Поляков; доцент Литературного института, поэт Геннадий Красников; критик, обозреватель "Российской газеты" Павел Басинский; писатель, публицист, ректор Литературного института имени А.М. Горького Алексей Варламов; российский государственный деятель, поэт, автор популярных песен Джахан Поллыева и другие.

Как сообщают организаторы конкурса, победители получат право на публикацию в поэтическом сборнике "Зеленый листок".

ИСТОЧНИК KP.RU

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