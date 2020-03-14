2020-03-14T17:09:51+03:00
Общество

На площадке Ржевского мемориала идёт монтаж листов кортеновской стали

Крупнейший мемориальный комплекс в Тверской области торжественно откроют к 9 мая
Алина ПЕТРОВА
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Идет монтаж.Идет монтаж.Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА
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На стальных листах, которые в данный момент монтируют на мемориале, запечатлены имена красноармейцев, павших в боях на ржевской земле.

Об этом говорится в официальном сообщении пресс-службы правительства региона.

Одновременно идёт работа над доминантой комплекса - 25-метровой фигурой воина, по задумке скульптора Андрея Коробцева - солдат как бы парит над землей, поддерживаемый журавлиной стаей. Планируется, что открытие мемориала (на него ждут руководство страны) станет одним из ключевых мероприятий празднования 75-летия Великой Победы.

-Монумент, который создается в Ржеве – это федеральный проект, который станет филиалом Музея Победы на Поклонной горе. Мемориал будет не просто памятником, а местом ежегодного посещения граждан разных возрастов из регионов России и других государств, – отмечал в разговоре со СМИ губернатор региона Игорь Руденя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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