Крупский мост в Твери в срок отремонтировать могут и не успеть
О том, что ремонт Крупского путепровода может затянуться, стало известно на заседании постоянного комитета по бюджету и налогам Тверской городской Думы.
Здесь депутаты обсуждали новые изменения в бюджет. В числе прочего было озвучено: в связи с несоблюдением сроков исполнения работ в бюджете города на 2020 год приходится закладывать основную часть средств на ремонтные работы. При этом город изыскивает более 30 млн. рублей на оплату своей доли софинансирования.
Сейчас ведется претензионная работа с подрядчиком, а сроки сдачи путепровода затягиваются.
Контракт на проведение работ по капремонту путепровода на Бурашевском шоссе заключили в июле 2019 года с ООО СК "ВИТ". Согласно условиям контракта, работы должны быть завершены до 31 мая 2020 года.
Но даже невооруженным глазом видно - могут не успеть. Не кипит работа на путепроводе, уж больно неторопливо ведутся работы.
После того, как информацию о затягивании сроков ремонта опубликовали СМИ, горадминистрация подготовила официальный комментарий. В нем, в частности, говорится, что у подрядчика появится возможность наверстать упущенное, поскольку наконец-то согласовало график технологических "окон", когда поезда под путепроводом ходить не будут.
- Администрация города держит ход работ под постоянным контролем. Перед подрядчиком поставлена задача приложить все усилия по сокращению отставания и выходу на плановые сроки сдачи объекта, - цитата из комментария горадминистрации.
ИСТОЧНИК KP.RU