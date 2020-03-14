2020-03-14T09:27:24+03:00
Общество

Крупский мост в Твери в срок отремонтировать могут и не успеть

Городские власти подгоняют подрядчиков, и заявляют, что держат ход ремонтных работ под постоянным контролем
Алина ПЕТРОВА
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Фото сделано в самом начале ремонтных работ. Тогда ещё все шло по плану.Фото сделано в самом начале ремонтных работ. Тогда ещё все шло по плану.Фото: Виктория ТУШКОВА
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О том, что ремонт Крупского путепровода может затянуться, стало известно на заседании постоянного комитета по бюджету и налогам Тверской городской Думы.

Здесь депутаты обсуждали новые изменения в бюджет. В числе прочего было озвучено: в связи с несоблюдением сроков исполнения работ в бюджете города на 2020 год приходится закладывать основную часть средств на ремонтные работы. При этом город изыскивает более 30 млн. рублей на оплату своей доли софинансирования.

Сейчас ведется претензионная работа с подрядчиком, а сроки сдачи путепровода затягиваются.

Контракт на проведение работ по капремонту путепровода на Бурашевском шоссе заключили в июле 2019 года с ООО СК "ВИТ". Согласно условиям контракта, работы должны быть завершены до 31 мая 2020 года.

Но даже невооруженным глазом видно - могут не успеть. Не кипит работа на путепроводе, уж больно неторопливо ведутся работы.

После того, как информацию о затягивании сроков ремонта опубликовали СМИ, горадминистрация подготовила официальный комментарий. В нем, в частности, говорится, что у подрядчика появится возможность наверстать упущенное, поскольку наконец-то согласовало график технологических "окон", когда поезда под путепроводом ходить не будут.

- Администрация города держит ход работ под постоянным контролем. Перед подрядчиком поставлена задача приложить все усилия по сокращению отставания и выходу на плановые сроки сдачи объекта, - цитата из комментария горадминистрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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