У торговых рядов в Вышнем Волочке Тверской области рухнула аркада южного корпуса

13 Март 2020 2020-03-13T19:39:12+03:00

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На днях в Вышнем Волочке Тверской области произошло обрушение аркады южного корпуса Торговых рядов. Об этом сообщает руппа "Краеведение в Вышнем Волочке" в соцсети.

Некогда здание, построенное в стиле позднего классицизма, играло ключевую роль в формировании пространства центральной части города. Теперь оно находится в плачевном состоянии и планомерно разрушается: с потолка падают кирпичи, осыпается штукатурка. В прошлом году в целях безопасности местные власти огородили опасный объект специальными лентами.

Тем временем "Два корпуса торговых рядов, XVIII в." являются объектом культурного наследия федерального значения. Речь об их восстановлении шла и ранее, но конкретные сроки до сих пор не известны.

ИСТОЧНИК KP.RU