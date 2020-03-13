У торговых рядов в Вышнем Волочке Тверской области рухнула аркада южного корпуса
На днях в Вышнем Волочке Тверской области произошло обрушение аркады южного корпуса Торговых рядов. Об этом сообщает руппа "Краеведение в Вышнем Волочке" в соцсети.
Некогда здание, построенное в стиле позднего классицизма, играло ключевую роль в формировании пространства центральной части города. Теперь оно находится в плачевном состоянии и планомерно разрушается: с потолка падают кирпичи, осыпается штукатурка. В прошлом году в целях безопасности местные власти огородили опасный объект специальными лентами.
Тем временем "Два корпуса торговых рядов, XVIII в." являются объектом культурного наследия федерального значения. Речь об их восстановлении шла и ранее, но конкретные сроки до сих пор не известны.
ИСТОЧНИК KP.RU