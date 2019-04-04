В Тверской области разрушается архитектурный ансамбль, построенный в XVIII веке
Памятник архитектуры уже огородили предупреждающими лентами
Опасное здание огородили лентами Фото: vk.com/ «#ВЫШНИЙВОЛОЧЕК»
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В Вышнем Волочке Тверской области продолжают разрушаться Торговые ряды. Это место является объектом культурного наследия и памятником архитектуры.
4 апреля жители города опубликовали в сообществе «#ВЫШНИЙВОЛОЧЕК» фотографии архитектурного ансамбля. На снимках видно, что с разрушающихся сводов здания подают кирпичи.
Власти уже огородили здание специальными лентами и поставили предупреждающую табличку: «ОСТОРОЖНО! Возможно обрушение свода!». Но жители по-прежнему, ожидая транспорт на остановке, скрываются от непогоды под крышей торговых рядов.
ИСТОЧНИК KP.RU