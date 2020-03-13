В Тверской области ОПГ грабила богатых жителей Вышнего Волочка

13 Март 2020 2020-03-13T16:21:38+03:00

Трое мужчин вынесли из частных домов имущества на 8 млн рублей

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Сотрудники уголовного розыска МО МВД России "Вышневолоцкий" задержали троих участников организованной группы, которые промышляли кражами из частных домовладений.

В группировке участвовали двое ранее судимых жителей Новгородской области и житель Вышнего Волочка. Все - в возрасте от 30 до 35 лет.

По информации полиции, к преступлениям подельники готовились тщательно. Используя автомобиль марки БМВ, житель Вышнего Волочка изучал повседневную жизнь предполагаемой жертвы, устанавливал членов семьи, род деятельности, фиксировал на мобильный телефон имущество и определял удобное время для преступления.

На промысел банда выходила днем в рабочие дни. Добычей чаще всего становились деньги, ювелирные украшения и дорогостоящие часы.

- В настоящее время оперативниками установлена причастность злоумышленников к трём эпизодам противоправной деятельности, совершенным на территории региона. Сумма похищенного по доказанным фактам составила порядка 8 000 000 рублей, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

При обысках часть имущества была обнаружена.

Все участники организованной группы заключены под стражу. В отношении них возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ "Кража".

ИСТОЧНИК KP.RU