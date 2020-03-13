В Тверской области развернуты работы по восстановлению электроснабжения

13 Март 2020 2020-03-13T12:14:25+03:00

Для контроля за устранением последствий штормового циклона организован оперативный штаб

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В регион направлена усиленная группа энергетиков для устранения последствий разгулявшейся этой ночью стихии и восстановления электроснабжения в пострадавших районах. Ситуация находится на личном контроле губернатора Игоря Рудени.

Создан оперативный штаб, в который вошли представители «Россети Центр», филиала «Тверьэнерго», областных ведомств, Главного управления МЧС России по Тверской области.

В ГУ МЧС России по Тверской области развернут межведомственный штаб по контролю за обстановкой. Организовано взаимодействие с муниципальными образованиями по ликвидации неблагоприятных погодных явлений.

В настоящее время работы по устранению обрывов на ЛЭП ведут 72 аварийно-восстановительных подразделения в составе 200 специалистов и 77 единиц специализированной техники.

Жителей Тверской области просят сообщать об отключениях электроэнергии по бесплатному круглосуточному телефону 8 800-50-50-115. Также можно оставить сообщение по номеру +7 915-38-000-38 в Teleram и Viber.

ИСТОЧНИК KP.RU