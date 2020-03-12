2020-03-12T22:43:51+03:00
Общество

Реконструкцию Путевого дворца Торжка начнут с коммуникаций

Александр ЖМУЛИН
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Губернатор собрал совещание в Торжке. Фото: ПТОГубернатор собрал совещание в Торжке. Фото: ПТО
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Этот вопрос обсудил губернатор во время посещения города

12 марта в ходе рабочей поездки в Торжок губернатор Игорь Руденя провёл совещание, посвященное запланированной реконструкции ряда памятников архитектуры в исторической части города. Они включены в проект Нового банка развития БРИКС.

Прежде всего речь идёт о Путевом дворце. Здание пустует уже 14 лет. Там предстоит выполнить масштабный объем работ. Дворец планируют превратить в современный культурно-туристический центр.

Как сообщило областное правительство, в 2018 году Новый банк развития БРИКС одобрил предоставление городу средств в объёме около 1,5 млрд рублей на реконструкцию исторических зданий. С учётом федеральных, региональных, муниципальных ассигнований общий объём финансирования работ составит почти 2 млрд рублей.

Помимо Путевого дворца запланировано преображение здания присутственных мест, Дома городничего и казначея, жилого дома середины XIX века, благоустройство старинного сквера «Городской бульвар» и ряда улиц Торжка. Срок реализации проекта – 2024 год.

– В текущем году, до начала реализации основного этапа проекта, необходимо разработать качественные технические задания для проектно-изыскательских работ по строительству инженерных коммуникаций для историко-архитектурного комплекса, – отметил на совещании Игорь Руденя.

Требуется провести строительство и монтаж электросетей общей протяжённостью 1,5 км, ремонт котельной №4, реконструкция тепловой сети, а также замену магистральных сетей городского водопровода и сетей водоотведения. Сейчас идёт подготовка технических заданий для разработки проектно-сметной документации по всем видам этих работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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