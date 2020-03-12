2020-03-12T19:25:20+03:00
Спорт

Молодежные команды "Динамо" и ЦСКА поборются за Кубок Харламова в Твери

Матчи пройдут 14 и 15 марта
Ольга ТРОФИМОВА
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Молодежные команды "Динамо" и ЦСКА побрются за Кубок Харламова в Твери Фото: mhk.dynamo.ruМолодежные команды "Динамо" и ЦСКА побрются за Кубок Харламова в Твери Фото: mhk.dynamo.ru
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14 и 15 марта в СК "Юбилейный" в Твери пройдут два матча 1/8 финала Кубка Харламова между молодежными командами "Динамо" и ЦСКА. Победитель первого раунда Кубка Харламова может определиться уже в эти выходные.

Продажа билетов стартует уже завтра, 13 марта. Касса спорткомплекса откроется в 17:00.

Стоимость билетов на матчи плей-офф – 250 рублей и 150 рублей в зависимости от сектора на трибуне. Дети до 6 лет проходят на матчи бесплатно в сопровождении взрослого. Для студентов, детей в возрасте от 14 до 18 лет, пенсионеров при предъявлении соответствующих документов дейтсвуют скидки.

Начало матчей в 13:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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