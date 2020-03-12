Молодежные команды "Динамо" и ЦСКА поборются за Кубок Харламова в Твери
14 и 15 марта в СК "Юбилейный" в Твери пройдут два матча 1/8 финала Кубка Харламова между молодежными командами "Динамо" и ЦСКА. Победитель первого раунда Кубка Харламова может определиться уже в эти выходные.
Продажа билетов стартует уже завтра, 13 марта. Касса спорткомплекса откроется в 17:00.
Стоимость билетов на матчи плей-офф – 250 рублей и 150 рублей в зависимости от сектора на трибуне. Дети до 6 лет проходят на матчи бесплатно в сопровождении взрослого. Для студентов, детей в возрасте от 14 до 18 лет, пенсионеров при предъявлении соответствующих документов дейтсвуют скидки.
Начало матчей в 13:00.
ИСТОЧНИК KP.RU