Паленым алкоголем и сигаретами торговали в кафе в Вышнем Волочке Тверской области
Факт незаконного приобретения и хранения немаркированной алкогольной и табачной продукции выявили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тверской области совместно с отделом экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России "Вышневолоцкий".
По подозрению в совершении преступления был задержан предприниматель одного из местных кафе.
В ходе обысков полицейские изъяли 2 273 бутылок (больше тысячи литров) контрафактной спиртосодержащей продукции. А также 629 пачек табачных изделий, разных марок. Сумма дохода, полученного от незаконной предпринимательской деятельности, составила порядка 475 тысяч рублей.
По ч. 5 статьи 171.1 возбуждено уголовное дело. Фигурант находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до трех лет лишения свободы со штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU