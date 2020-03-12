Паленым алкоголем и сигаретами торговали в кафе в Вышнем Волочке Тверской области

12 Март 2020 2020-03-12T18:31:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Факт незаконного приобретения и хранения немаркированной алкогольной и табачной продукции выявили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тверской области совместно с отделом экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России "Вышневолоцкий".

По подозрению в совершении преступления был задержан предприниматель одного из местных кафе.

В ходе обысков полицейские изъяли 2 273 бутылок (больше тысячи литров) контрафактной спиртосодержащей продукции. А также 629 пачек табачных изделий, разных марок. Сумма дохода, полученного от незаконной предпринимательской деятельности, составила порядка 475 тысяч рублей.

По ч. 5 статьи 171.1 возбуждено уголовное дело. Фигурант находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до трех лет лишения свободы со штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU