2020-03-12T18:03:57+03:00
Общество

Пятница, 13-е: Падение атмосферного давления и сильный ветер ожидаются в Тверской области

Метеочувствительным людям рекомендуют бережнее отнестись к своему здоровью
Виктория ТУШКОВА
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В пятницу над нашим регионом окажется циклон, который принесёт непогоду.В пятницу над нашим регионом окажется циклон, который принесёт непогоду.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Пятница, 13-е число. Этот день овеян мрачноватыми мифами, которые, похоже, решила поддержать тверская погода. Завтра, в пятницу (а это будет 13 марта), виной больной голове и плохому самочувствию станет резкое падение атмосферного давления.

- В пятницу над нашим регионом окажется циклон. Не очень большой, но мы будем практически в его центре, - объяснила "КП"-Тверь" погодные перипетии доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова. - Атмосферное давление резко понизится и достигнет отметки 725 миллиметров ртутного столба.

Ещё одним "подарком" циклона станет очень сильный ветер. Его порывы в пятницу могут достигать 26 метров в секунду.

Так что метеочувствительным людям мы советуем бережно отнестись к своему здоровью. И абсолютно всем - быть осторожными, находясь на улице. Не стойте под вывесками и любыми другими ненадёжными конструкциями. Старайтесь не оставлять под деревьями свои автомобили.

Что касается погоды на субботу и воскресенье, она будет менее капризной. Зато похолодает. Подробнее о погоде на выходные и начало следующей рабочей недели читайте здесь!

ИСТОЧНИК KP.RU

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