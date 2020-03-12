В Твери владелец ломбарда нелегально скупал золото и выдавал займы
Нарушения выявила прокуратура
В Твери владелец ломбарда нелегально скупал золото и выдавал займыФото: Анна КОЛГАНОВА
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Предпринимательскую деятельность без государственной регистрации осуществлял житель Пролетарского района Твери. Под вывеской "Ломбард", расположенной на улице Виноградова, он выдавал займы физическим лицам под залог ювелирных изделий, а также драгоценных металлов, оформляя залоговые билеты от недействующего юридического лица.
По выявленному факту прокуратурой района возбуждено дело об административном правонарушении. По результатам его рассмотрения виновный оштрафован на 500 рублей.
В настоящее время деятельность ломбарда не осуществляется.
ИСТОЧНИК KP.RU