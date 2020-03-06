Мисс "Комсомольская правда - Тверь" 2020 стала Элина Шарапова
До финала конкурса "Мисс Тверь 2020" остается несколько часов. Традиционно в преддверии финала читатели "КП-Тверь" выбирали свою красавицу.
Голосование длилось ровно месяц - 6 февраля по 6 марта. По его итогам больше всего голосов (2779) набрала самая юная участница конкурса - шестнадцатилетняя Элина Шарапова. Девушка учится в гимназии №10 и мечтает стать лицом известного бренда. Именно она получит приз от "Комсомолки".
Напомним, главную красавицу Твери выберут в ДК "Химволокно".
За корону будут бороться 16 девушек в возрасте от 16 до 24 лет.
Конкурс начнется в 19:00.
ИСТОЧНИК KP.RU