2020-03-06T15:36:31+03:00
Звезды

Мисс "Комсомольская правда - Тверь" 2020 стала Элина Шарапова

Мисс Тверь 2020 выберут уже через несколько часов
Ольга ТРОФИМОВА
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Мисс "Комсомольская правда - Тверь" 2020 стала Элина Шарапова Фото: Яна ТарутаМисс "Комсомольская правда - Тверь" 2020 стала Элина Шарапова Фото: Яна Тарута
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До финала конкурса "Мисс Тверь 2020" остается несколько часов. Традиционно в преддверии финала читатели "КП-Тверь" выбирали свою красавицу.

Голосование длилось ровно месяц - 6 февраля по 6 марта. По его итогам больше всего голосов (2779) набрала самая юная участница конкурса - шестнадцатилетняя Элина Шарапова. Девушка учится в гимназии №10 и мечтает стать лицом известного бренда. Именно она получит приз от "Комсомолки".

Напомним, главную красавицу Твери выберут в ДК "Химволокно".

За корону будут бороться 16 девушек в возрасте от 16 до 24 лет.

Конкурс начнется в 19:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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