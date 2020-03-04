Губернатор собрал экстренное совещание по подозрению в появлении коронавируса в Твери
4 марта губернатор Игорь Руденя провел совещание с участием руководителей Управления Роспотребнадзора по Тверской области, регионального Министерства здравоохранения и других ведомств. В центре внимания – подозрение на заболевание коронавирусом мужчины, который сегодня обратился в клинику «Эксперт» в Твери.
На данный момент ему официально поставлен диагноз «пневмония».
– Как и требует регламент, на место выехали сотрудники скорой медицинской помощи в специальных защитных костюмах, больной сдал необходимый анализ. Сейчас он размещен в мельцеровском боксе Калининской ЦРБ, в течение нескольких часов мы получим заключение от Роспотребнадзора, – сказал Игорь Руденя.
Клинический материал отобран и доставлен в микробиологическую лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии в Тверской области. Результаты исследования и окончательный диагноз станут известны в течение нескольких часов.
Кроме того, специалистами Роспотребнадзора по Тверской области проведена заключительная дезинфекция в очаге заболевания – как по месту обращения в медицинское учреждение, так и по месту проживания пациента.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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