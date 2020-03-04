В Твери с повышенными мерами защиты госпитализирован пациент

4 Март 2020 2020-03-04T15:46:26+03:00

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Днем, 4 марта, около коммерческой клиники на проезде Швейников в Твери местные жители заметили толпу медиков в масках и спецкостюмах.

Очевидцы поделились фотографией в соцсети в группе "Женский взгляд Тверь". Там же один из участников группы оставил анонимный комментарий и сообщил, что по предварительной информации, у одного из пациентов поднялась температура и ему стало плохо. Человек недавно прилетел из Италии, где в настоящее время выявлены случаи коронавируса.

Пациента с повышенными мерами защиты госпитализировали в Калининскую ЦРБ, у мужчины были взяты необходимые анализы. Предварительно коронавирус не подтвержден. В окружении заболевшего все здоровы.

Вместе с тем, читатели "КП-Тверь" сообщили, что утром работники клиники лично обзванивали каждого пациента и отменяли прием по причине технических проблем в учреждении.

По подозрению в появлении коронавируса в Твери губернатор Игорь Руденя провел совещание с участием руководителей Управления Роспотребнадзора по Тверской области, регионального Министерства здравоохранения и других ведомств.

На данный момент пациенту официально поставлен диагноз "пневмония".

ИСТОЧНИК KP.RU