2 Март 2020 2020-03-02T18:32:41+03:00

Двух кобыл и мерина украли в Тверской области Фото: vk.com/"Объявления Тверь"/Анастасия Кутузова

Хозяева предполагают, что лошадей похитили на мясо

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В пятницу, 28 февраля, из деревни Дубровка Старицкого района Тверской области были украдены три лошади: 15-летний мерин, 20-летняя кобыла и молодая двухлетняя кобылка. Сообщение об этом появилось в группе "Объявления Тверь" в соцсети.

Хозяева предполагают, что лошадей могли украсть с целью продажи на мясо.

Из объявления известно, что у мерина правое переднее копыто на передней ноге чёрное, остальные светлые с белым носочком, во лбу белое пятно со смещением вправо.

У кобылы на правой задней ноге сильно заметные шрамы от веревки. У жеребёнка - на лбу белое пятно.

Всех, кто обладает информацией о пропавших лошадях, просят звонить по телефону: 8-920-155-70-03.

У мерина правое переднее копыто на передней ноге чёрное, остальные светлые с белым носочком, во лбу белое пятно со смещением вправо Фото: vk.com/"Объявления Тверь"/Анастасия Кутузова

У жеребёнка - на лбу белое пятно. Фото: vk.com/"Объявления Тверь"/Анастасия Кутузова

ИСТОЧНИК KP.RU