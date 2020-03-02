2020-03-02T20:30:42+03:00
Звезды

6 марта в Твери выберут «Мисс Тверь 2020»

"Комсомолка" также выбирает свою красавицу
Ирина ТАРАСОВА
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Первой красавицей столицы Верхневолжья в 2019 году стала Полина Шкваркина. Фото: Яна ТарутаПервой красавицей столицы Верхневолжья в 2019 году стала Полина Шкваркина. Фото: Яна Тарута
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До финала конкурса «Мисс Тверь 2020» остается несколько дней. Главную красавицу Твери выберут в ДК «Химволокно» 6 марта. Начало в 19.00. За корону будут бороться 16 девушек в возрасте от 16 до 24 лет.

В программе - творческое задание от каждой участницы, вопросы от жюри и несколько выходов девушек, в том числе в купальниках. Ведущие вечера в этом году: 1-я Вице-Мисс Тверь 2016 и телеведущая Софья Хомякова и Алексей Селиванов.

Напомним, в этом году в жюри будут особенные гости, руководители модельных агентств из Москвы и Санкт-Петербурга. И их будет много.

Украсит программу своими песнями Руслан Масюков. Он же будет и в жюри.

Напомним, в этому году конкурс красоты пройдет в 31-ый раз, и в 6-ой раз под руководством директора Евгении Акмаевой.

"Комсомольская правда"-Тверь" традиционно выступает информационным партнером конкурса. В том числе на портале kp.ru проходит онлайн голосование. Девушка, набравшая наибольшее число голосов, будет награждена призом от "Комсомолки".

Проголосовать за понравившуюся участницу можно, кликнув на фото. Голосование завершится в день конкурса, 6 марта, в 12:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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