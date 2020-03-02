6 марта в Твери выберут «Мисс Тверь 2020»
До финала конкурса «Мисс Тверь 2020» остается несколько дней. Главную красавицу Твери выберут в ДК «Химволокно» 6 марта. Начало в 19.00. За корону будут бороться 16 девушек в возрасте от 16 до 24 лет.
В программе - творческое задание от каждой участницы, вопросы от жюри и несколько выходов девушек, в том числе в купальниках. Ведущие вечера в этом году: 1-я Вице-Мисс Тверь 2016 и телеведущая Софья Хомякова и Алексей Селиванов.
Напомним, в этом году в жюри будут особенные гости, руководители модельных агентств из Москвы и Санкт-Петербурга. И их будет много.
Украсит программу своими песнями Руслан Масюков. Он же будет и в жюри.
Напомним, в этому году конкурс красоты пройдет в 31-ый раз, и в 6-ой раз под руководством директора Евгении Акмаевой.
"Комсомольская правда"-Тверь" традиционно выступает информационным партнером конкурса. В том числе на портале kp.ru проходит онлайн голосование. Девушка, набравшая наибольшее число голосов, будет награждена призом от "Комсомолки".
Проголосовать за понравившуюся участницу можно, кликнув на фото. Голосование завершится в день конкурса, 6 марта, в 12:00.
ИСТОЧНИК KP.RU