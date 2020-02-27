В Твери ребенок получил травму в автобусе, проводится проверка
27 февраля на улице Орджоникидзе в Твери женщина-водитель автобуса, следовавшего по маршруту № 55, закрывая двери, зажала между ними руку 12-летнего мальчика.
После произошедшего ребенок с жалобами на боль в руке обратился в больницу, где врачи диагностировали у него перелом.
Информация об этом инциденте появилась в СМИ.
- С целью установления всех обстоятельств происшествия, изложенных в публикации средства массовой информации, следователем Московского межрайонного следственного отдела Твери СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки, - комментируют в ведомстве.
По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU