В Твери ребенок получил травму в автобусе, проводится проверка

27 Февр. 2020 2020-02-27T23:36:05+03:00

По её итогам будет вынесено процессуальное решение

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27 февраля на улице Орджоникидзе в Твери женщина-водитель автобуса, следовавшего по маршруту № 55, закрывая двери, зажала между ними руку 12-летнего мальчика.

После произошедшего ребенок с жалобами на боль в руке обратился в больницу, где врачи диагностировали у него перелом.

Информация об этом инциденте появилась в СМИ.

- С целью установления всех обстоятельств происшествия, изложенных в публикации средства массовой информации, следователем Московского межрайонного следственного отдела Твери СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки, - комментируют в ведомстве.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU