За жителями Тверской области, возвращающимися из стран, где буйствует коронавирус, будут наблюдать

27 Февр. 2020 2020-02-27T13:41:23+03:00

Решение было принято во время рабочей встречи с участием специалистов регионального Роспотребнадзора, МВД и Минздрава

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26 февраля в Управлении Роспотребнадзора по Тверской области состоялась рабочая встреча, посвящённая коронавирусной инфекции. В круглом столе приняли участие специалисты по вопросам миграции регионального Управления МВД, а также представители Минздрава Тверской области.

Собравшиеся обсудили вопросы, касающиеся новой коронавирусной инфекции, её профилактики и мер по недопущению распространения опасного заболевания.

По информации пресс-службы регионального Управления Роспотребнадзора, участники встречи договорились об обмене оперативной информацией, а также об организации медицинского наблюдения за гражданами, возвращающимися в Тверскую область из стран, в которых регистрировались вспышки коронавируса 2019-nCoV.

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ИСТОЧНИК KP.RU