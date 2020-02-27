2020-02-27T13:41:23+03:00
Общество

За жителями Тверской области, возвращающимися из стран, где буйствует коронавирус, будут наблюдать

Решение было принято во время рабочей встречи с участием специалистов регионального Роспотребнадзора, МВД и Минздрава
Виктория ТУШКОВА
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Коронавируса сейчас боятся все.Коронавируса сейчас боятся все.Фото: Олег УКЛАДОВ
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26 февраля в Управлении Роспотребнадзора по Тверской области состоялась рабочая встреча, посвящённая коронавирусной инфекции. В круглом столе приняли участие специалисты по вопросам миграции регионального Управления МВД, а также представители Минздрава Тверской области.

Собравшиеся обсудили вопросы, касающиеся новой коронавирусной инфекции, её профилактики и мер по недопущению распространения опасного заболевания.

По информации пресс-службы регионального Управления Роспотребнадзора, участники встречи договорились об обмене оперативной информацией, а также об организации медицинского наблюдения за гражданами, возвращающимися в Тверскую область из стран, в которых регистрировались вспышки коронавируса 2019-nCoV.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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