Самостоятельно обследоваться на коронавирус в Твери не получится

Новый коронавирус, который уже окрестили одной из главных международных угроз, расслабиться не даёт. Мы обсуждаем исчезновение из аптек медицинских масок, покрываемся липким потом, увидев извещение о посылке из Китая, следим за количеством заразившихся и в целом переживаем.

Но между «бояться» и «знать» практичнее выбирать второе, решили мы в редакции. И надумали разузнать, готова ли Тверь к возможному наступлению опасной заразы. Ведь в России, на момент написания этой статьи, уже было зафиксировано два случая болезни. А в Италии, куда наши земляки любят ездить отдыхать, и того больше, не говоря уж про Китай.

Распознать и уничтожить

Есть ли у нас возможность распознать опасную хворь и сделать анализы, которые покажут: обычное ОРВИ вы подцепили или (тьфу-тьфу-тьфу) этот самый 2019-nCoV?

Да. Возможность пройти обследование на новый коронавирус у нас имеется. Но - нет, просто так прийти и сделать анализы нельзя.

- Всё для исследования на новый коронавирус у нас есть, но делаются анализы по строгим показаниям, - в разговоре с «КП»-Тверь» сразу расставил точки над i главный врач Тверского центра по борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями, главный эпидемиолог Тверской области Александр Раздорский. - Это не просто так: человек прочитал в газете про коронавирус и решил провериться. Это целый комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на предупреждение развития и распространения коронавируса на территории РФ.

Всё по инструкции

Желание срочно сдать кровь и убедиться в том, что коронавируса в ней нет, расходится с инструкциями Роспотребнадзора, которые определяют конкретные этапы и шаги выполнения исследования на новую инфекцию.

- Согласно методическим рекомендациям, процесс строится таким образом, чтобы люди не ставили себе самостоятельно диагнозы, не занимались самообследованием и самолечением. Чтобы не нарушалась маршрутизация пациентов и порядок оказания им помощи, - объяснил главный эпидемиолог Тверской области. - С симптомами любого респираторно-вирусного заболевания нужно обращаться к врачу: прийти на приём или вызвать на дом. Сейчас, в сезон ОРВИ и гриппа, при необходимости будут сделаны анализы на сезонные инфекции, а если есть основания заподозрить новый коронавирус, то исследования на его наличие также будут проведены.

Меньше знаешь - крепче спишь

Что же может вызвать у терапевта подозрение на то, что пациенту «посчастливилось» подцепить новую опасную заразу?

Во-первых, это наличие определённой симптоматики. Во-вторых, эпидемиологический анамнез. То есть в основном вероятность контакта с носителями вируса.

Больших подробностей сегодня медики не раскрывают. Опять же, во избежание самодеятельности и повального обращения за сдачей анализов под воздействием растущей ипохондрии.

Что касается симптомов, то они не являются высоко специфичными. Это значит, что проявления 2019-nCoV очень похожи на ОРВИ и грипп: высокая температура, кашель, одышка, высокая вероятность развития пневмонии. В некоторых случаях могут быть неприятности с желудочно-кишечным трактом, например диарея. Опасен же коронавирус по большей части тяжёлыми проявлениями респираторного синдрома, вплоть до остановки дыхания.

А может, за деньги?

Обследоваться на вирус 2019-nCoV в коммерческой лаборатории не получится. Диагностические препараты для выявления новой коронавирусной инфекции поставляются только в учреждения, подведомственные Роспотребнадзору.

- Если где-то появляется информация, что на коммерческой основе можно провести исследование на коронавирус, нужно помнить, что семейство коронавирусов в себя включает более 60 видов, - напомнил Александр Раздорский. - И у нас на территории давно присутствуют наши местные сезонные коронавирусы.

Дело в том, что название «коронавирус» объединяет целое семейство вирусов. Некоторые из них вполне привычны жителям России. Победив очередное ОРВИ, вы можете даже не подозревать, что на самом деле переболели одним из короновирусов - симптомы и лечение почти не отличаются. Но бывают и более агрессивные штаммы, как этот китайский 2019-nCoV.

Так что будьте внимательнее, друзья. И если вам предлагают быстро и по вашему желанию обследоваться на коронавирус, постарайтесь прояснить вопрос, на какой именно.