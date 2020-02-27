Поиски несовершеннолетней девушки организованы в Тверской области

27 Февр. 2020 2020-02-27T09:25:04+03:00

26 февраля девушка из дома и не вернулась Фото: СУ СК РФ по Тверской области

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В Тверской области следователями организованы поиски пропавшей несовершеннолетней Анны Викторовны Изюмовой, 2002 года рождения.

Известно, что вечером, 26 февраля, девушка ушла из дома в Твери и до настоящего времени не вернулась. Ранее из дома девушка не уходила.

По данному факту Заволжским межрайонным следственным отделом г. Тверь СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка.

По месту жительства пропавшей следователем и криминалистами СКР, сотрудниками МВД в составе следственно-оперативной группы осуществлен выезд, проведено обследование жилищно-бытовых условий, устанавливаются знакомые и друзья девушки.

Всех, кому известно о местонахождении пропавшей несовершеннолетней, просят звонить в следственное управление СК РФ по Тверской области по телефону: 8-930-179-00-69.

ИСТОЧНИК KP.RU