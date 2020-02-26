В Твери приглашают совершить путешествие в фантастический мир шестерёнок и паровых машин
В Детском музейном центре Тверского государственного объединенного музея (ДМЦ ТГОМ) продолжается выставка арт-объектов «Фантазии в стиле steampunk…». Завершится она 23 марта.
В марте в рамках выставки продолжатся мастер-классы и тематические встречи.
7 марта в 15:00 – Мастер-класс «Викторианская оптическая игрушка», Серия № 3-я: «Фенакитископ».
14 марта в 12:00 – «Фантастический мир шестерёнок и паровых машин в книгах и иллюстрациях: литературное путешествие с показом видеослайдов» - встреча с заведующей отделом абонемента Центра детского и семейного чтения им. А.С. Пушкина Т. Б. Верзиловой.
14 марта в 15:00 – Мастер-класс «Интерьер в стиле steampunk. Панно. »
21 марта с 12:00-17:00 – Праздник non-stop «Фантазии в стиле steampunk…» (закрытие выставки).
ул. Советская, д. 3а.
Тел. 8 (4822) 45-71-76.
Вторник–пятница с 10:00 до 18:00 (касса до 17.30); суббота с 10:00 до 17:00 (касса до 16.30); воскресенье, понедельник – выходные.
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