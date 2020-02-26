2020-02-26T23:47:15+03:00
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В Твери приглашают совершить путешествие в фантастический мир шестерёнок и паровых машин

Детский музейный центр приглашает на выставку, тематические встречи и мастер-классы
Ирина ТАРАСОВА
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В марте в рамках выставки продолжатся мастер-классы и тематические встречиВ марте в рамках выставки продолжатся мастер-классы и тематические встречиФото: Ирина ТАРАСОВА
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В Детском музейном центре Тверского государственного объединенного музея (ДМЦ ТГОМ) продолжается выставка арт-объектов «Фантазии в стиле steampunk…». Завершится она 23 марта.

В марте в рамках выставки продолжатся мастер-классы и тематические встречи.

7 марта в 15:00 – Мастер-класс «Викторианская оптическая игрушка», Серия № 3-я: «Фенакитископ».

14 марта в 12:00 – «Фантастический мир шестерёнок и паровых машин в книгах и иллюстрациях: литературное путешествие с показом видеослайдов» - встреча с заведующей отделом абонемента Центра детского и семейного чтения им. А.С. Пушкина Т. Б. Верзиловой.

14 марта в 15:00 – Мастер-класс «Интерьер в стиле steampunk. Панно. »

21 марта с 12:00-17:00 – Праздник non-stop «Фантазии в стиле steampunk…» (закрытие выставки).

ул. Советская, д. 3а.

Тел. 8 (4822) 45-71-76.

Вторник–пятница с 10:00 до 18:00 (касса до 17.30); суббота с 10:00 до 17:00 (касса до 16.30); воскресенье, понедельник – выходные.

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Ловлю себя на мысли, что как зачарованная стою посреди зала и улыбаюсь, то ли от восхищения, то от удивления.... Но скорее всего от того и другого вместе. Ведь если приглядеться, то все эти экспонаты, а их на выставке 80, собраны из металлолома. Далее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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