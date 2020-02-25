Единичные случаи гриппа фиксируют в Тверской области медики

25 Февр. 2020 2020-02-25T20:54:41+03:00

Сезон ОРВИ в разгаре, но эпидпорог в Твери и по области пока не превышен. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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За восьмую календарную неделю уровень заболеваемости респираторными инфекциями остался практически на том же уровне, что и неделей ранее. Эпидемический порог по региону в целом не превышен, то же самое касается и отдельно Твери.

Несмотря на то, что областная столица не перешагнула через границу эпидпорога, специалисты отмечают незначительное (менее 1%) его превышение в возрастной группе 3-6 лет.

При лабораторном обследовании заболевших преимущественно выделялись возбудители негриппозной этиологии, а также единичные вирусы гриппа А и В.

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ИСТОЧНИК KP.RU