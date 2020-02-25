2020-02-25T19:04:21+03:00
Звезды

Главные гуляния на Масленицу в Твери пройдут в горсаду

Начало программы в 12.00
Ирина ТАРАСОВА
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Сожжение чучела в 16.00. Фото: администрация ТвериСожжение чучела в 16.00. Фото: администрация Твери
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1 марта в Твери пройдут масштабные гуляния с традиционными народными забавами. Главная праздничная площадка будет организована в Городском саду.

Начнется все в 12.00.

Около центрального входа вгорсад будет работать площадка исторических клубов «Молодецкие потехи», на которой будут представлены костюмированные показательные выступления и бои. Гости праздника смогут принять участие в подвижных играх и забавах. Любители угоститься смогут купить блины с начинками и попить чаю.

Также для жителей и гостей города будет организована спортивная программа: площадка ГТО «Подтянись к движению!» (прыжок в длину с места, наклон на тумбе, подъем гири, стрельба из электронного оружия); соревнования по перетягиванию каната «Сильнее всех»; соревнования по армрестлингу; футбольная программа и т.д.

Конечно, будут приятные сюрпризы и памятные сувениры. А завершится общегородской праздник в 16:00 сожжением чучела Масленицы.

В этот же день в домах культуры и досуговых центрах каждого района Твери также будут организованы праздничные программы и Масленичные гуляния, все они стартуют в 12.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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