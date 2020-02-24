Традиции Масленицы в Тверской губернии: Женихи покупали сани, а невесты купались в снегу

- Здравствуйте люди добрые, здравствуйте люди веселые! Пора праздник начинать, пора Масленицу встречать!

С понедельника, 24 марта в Тверской области начинаются масленичные дни, которые в этом году приходятся на более раннии даты (в прошлом году с 4 по 10 марта). Но главные обрядовые действа по традиции пройдут в воскресенье 1 марта.

Известно, что все дни масленичной недели имели свои названия: понедельник — Встреча; вторник — Заигрыш; среда — Лакомка; четверг — Разгульный, Широкий; пятница — Тещины блины; суббота — Золовкины посиделки; воскресенье — Прощеный день.

Но в народе в эти семь дней существовали и негласные законы, нарушать которые было нежелательно. Итак, на масленичной неделе требовалось: "С горы кататься, в снегу валяться, блинами объедаться". Расшифруем, что же это значило.

- Блинами угощаться

Блины - непременное лакомство Масленицы. Самое популярное объяснение, что они символизируют солнце. Но фольклористы копают порой глубже, уходя к поминальной символике.

Про количество съеденного за Масленицу говорилось неопределенно, но понятно: "Съесть надо столько, сколько раз собака хвостом вильнет". Что касается рецепта блинов, то в Тверской губернии их было много. Но особенно выделялись - "блины с припеком" (блин с начинкой). И сытно, и богато...

Блины - непременное лакомство МасленицыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- С гор кататься, в снегу валяться

Сидеть на Масленицу дома строго запрещалось. Тех, кто не спешил присоединиться к гуляющим шутя называли "дубовыми колодами".

Тоже самое и с катанием с гор. Причем каталась с них не только молодежь, но и старушки, чтобы жизнь долгая, да ровная была.

Отголоски такого верования мне удалось найти в 20 километрах от Твери, в поселке Чуприяновка, несколько лет назад. 72-летняя баба Римма, местная знаменитость, рассказывала так: "Я замуж когда вышла, так, бывало, муж как крикнет: «Ну-ка, бабка, пойдем на горку кататься!» Ну и шла… А сейчас внуки такие. Наверное, в него пошли.. Привязливые… Ну, и отказать им не могу. Вот и хожу каждый день.... Кататься с горки – это сразу три удовольствия. Весело, снег в лицо, и с ветерком. Возраст?! А что возраст? По моему состоянию здоровья и по моим подсчетам я планирую прожить до 120 лет. Поэтому и на гору до сих пор хожу. Чем дальше проедешь, тем длиннее и жизнь будет".

Если гор на местности не было, то приветствовалось хотя бы поваляться в снегу. Как говорили, на плодородие... Особенно это касалось молодых, незамужних девушек, которых "солили" (посыпали) снегом, чтоб деток больше рождалось.

- На лошадях разъезжать

В этом году со снегом не повезло. А значит вспоминаем еще один обязательный пункт - катания на лошадях, украшенных ленточками и бубенчиками.

В Тверской губернии (записи о селениях по реке Тверце) масленичное катание на лошадях начиналось только с пятницы.

"На лошадей надевали самую лучшую сбрую, обвешивали их бляхами. Парни, которые собирались жениться, специально к этому катанью покупали сани. Все молодые парочки непременно участвовали в катанье. Девушки тоже добывали себе сани и, "насевши по нескольку человек, наряженные, отправлялись куда-нибудь в ближайшую деревню, где назначается съезд". В такую деревню съезжались сотни саней. Даже девочки-подростки просили родителей запрячь им лошадь. Если не было саней, то запрягали в дровни. Катанье продолжалось здесь в течение трех дней. Имела значение одежда, в которой предстояло появиться на праздничных санях. Парни надевали крытые шубы; за отсутствием своей даже брали напрокат, потом отрабатывали. Катанье, как и хоровод, было окружено определенной атмосферой внимания старших, в которой формировалось общественное мнение".

В Тверской губернии масленичное катание на лошадях начиналось только с пятницыФото: Татьяна Коркина

ГДЕ ПОГУЛЯТЬ

Пока программы и площадки основных гуляний в Твери и области уточняются, расскажем лишь о некоторых.

29 февраля

Детский музейный центр - "Масленица-Блиноеда". С 17.00.

Семейная этностудия «Матица» расскажет гостям масленичную сказку, участниками которой они смогут стать. Также посетители услышат старинные масленичные обрядовые песни, поиграют в веселые игры.

- И, как всегда, вас ждет встреча с задорным Петрушкой и традиционное чаепитие «в складчину»! - уточняют сотрудники ДМЦ. - Приносите на праздник масленичные угощения, чашку и ложку!

ул.Советская, д.3а

Вход: от 50 руб. Запись по телефону: 45-71-76

1 марта

- Домотканово, с 12.00 до 16.00.

В программе - народные песни, традиционные хороводы, проводы зимы и закликание весны от фольклорного ансамбля "Межа" (руководитель Ирина Некрасова). Катания на лошадях, блины, перетягивание каната и шутливые поединке также запланированы. В финале программы - сжигание чучела Масленицы. Сжигание Масленицы в 16.00.

д. Красная Новь (Мемориально-художественный музей Валентина Серова в Домотканово).

Вход на территорию 50 руб, дети дошкольного возраста - бесплатно.

Справки по телефону: 8-903-034-33-11.