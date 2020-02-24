2020-02-24T22:03:49+03:00
Общество

Традиции Масленицы в Тверской губернии: Женихи покупали сани, а невесты купались в снегу

"Комсомолка" расскажет, что еще делали наши предки, чтобы год был счастливым, здоровым и богатым
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
В народе в эти семь дней существовали и негласные законы, нарушать которые было нежелательноВ народе в эти семь дней существовали и негласные законы, нарушать которые было нежелательноФото: Екатерина РОМАНОВА
Изменить размер текста:

- Здравствуйте люди добрые, здравствуйте люди веселые! Пора праздник начинать, пора Масленицу встречать!

С понедельника, 24 марта в Тверской области начинаются масленичные дни, которые в этом году приходятся на более раннии даты (в прошлом году с 4 по 10 марта). Но главные обрядовые действа по традиции пройдут в воскресенье 1 марта.

Известно, что все дни масленичной недели имели свои названия: понедельник — Встреча; вторник — Заигрыш; среда — Лакомка; четверг — Разгульный, Широкий; пятница — Тещины блины; суббота — Золовкины посиделки; воскресенье — Прощеный день.

Но в народе в эти семь дней существовали и негласные законы, нарушать которые было нежелательно. Итак, на масленичной неделе требовалось: "С горы кататься, в снегу валяться, блинами объедаться". Расшифруем, что же это значило.

- Блинами угощаться

Блины - непременное лакомство Масленицы. Самое популярное объяснение, что они символизируют солнце. Но фольклористы копают порой глубже, уходя к поминальной символике.

Про количество съеденного за Масленицу говорилось неопределенно, но понятно: "Съесть надо столько, сколько раз собака хвостом вильнет". Что касается рецепта блинов, то в Тверской губернии их было много. Но особенно выделялись - "блины с припеком" (блин с начинкой). И сытно, и богато...

Блины - непременное лакомство Масленицы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Блины - непременное лакомство МасленицыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- С гор кататься, в снегу валяться

Сидеть на Масленицу дома строго запрещалось. Тех, кто не спешил присоединиться к гуляющим шутя называли "дубовыми колодами".

Тоже самое и с катанием с гор. Причем каталась с них не только молодежь, но и старушки, чтобы жизнь долгая, да ровная была.

Отголоски такого верования мне удалось найти в 20 километрах от Твери, в поселке Чуприяновка, несколько лет назад. 72-летняя баба Римма, местная знаменитость, рассказывала так: "Я замуж когда вышла, так, бывало, муж как крикнет: «Ну-ка, бабка, пойдем на горку кататься!» Ну и шла… А сейчас внуки такие. Наверное, в него пошли.. Привязливые… Ну, и отказать им не могу. Вот и хожу каждый день.... Кататься с горки – это сразу три удовольствия. Весело, снег в лицо, и с ветерком. Возраст?! А что возраст? По моему состоянию здоровья и по моим подсчетам я планирую прожить до 120 лет. Поэтому и на гору до сих пор хожу. Чем дальше проедешь, тем длиннее и жизнь будет".

Если гор на местности не было, то приветствовалось хотя бы поваляться в снегу. Как говорили, на плодородие... Особенно это касалось молодых, незамужних девушек, которых "солили" (посыпали) снегом, чтоб деток больше рождалось.

- На лошадях разъезжать

В этом году со снегом не повезло. А значит вспоминаем еще один обязательный пункт - катания на лошадях, украшенных ленточками и бубенчиками.

В Тверской губернии (записи о селениях по реке Тверце) масленичное катание на лошадях начиналось только с пятницы.

"На лошадей надевали самую лучшую сбрую, обвешивали их бляхами. Парни, которые собирались жениться, специально к этому катанью покупали сани. Все молодые парочки непременно участвовали в катанье. Девушки тоже добывали себе сани и, "насевши по нескольку человек, наряженные, отправлялись куда-нибудь в ближайшую деревню, где назначается съезд". В такую деревню съезжались сотни саней. Даже девочки-подростки просили родителей запрячь им лошадь. Если не было саней, то запрягали в дровни. Катанье продолжалось здесь в течение трех дней. Имела значение одежда, в которой предстояло появиться на праздничных санях. Парни надевали крытые шубы; за отсутствием своей даже брали напрокат, потом отрабатывали. Катанье, как и хоровод, было окружено определенной атмосферой внимания старших, в которой формировалось общественное мнение".

В Тверской губернии масленичное катание на лошадях начиналось только с пятницы Фото: Татьяна Коркина

В Тверской губернии масленичное катание на лошадях начиналось только с пятницыФото: Татьяна Коркина

ГДЕ ПОГУЛЯТЬ

Пока программы и площадки основных гуляний в Твери и области уточняются, расскажем лишь о некоторых.

29 февраля

Детский музейный центр - "Масленица-Блиноеда". С 17.00.

Семейная этностудия «Матица» расскажет гостям масленичную сказку, участниками которой они смогут стать. Также посетители услышат старинные масленичные обрядовые песни, поиграют в веселые игры.

- И, как всегда, вас ждет встреча с задорным Петрушкой и традиционное чаепитие «в складчину»! - уточняют сотрудники ДМЦ. - Приносите на праздник масленичные угощения, чашку и ложку!

ул.Советская, д.3а

Вход: от 50 руб. Запись по телефону: 45-71-76

1 марта

- Домотканово, с 12.00 до 16.00.

В программе - народные песни, традиционные хороводы, проводы зимы и закликание весны от фольклорного ансамбля "Межа" (руководитель Ирина Некрасова). Катания на лошадях, блины, перетягивание каната и шутливые поединке также запланированы. В финале программы - сжигание чучела Масленицы. Сжигание Масленицы в 16.00.

д. Красная Новь (Мемориально-художественный музей Валентина Серова в Домотканово).

Вход на территорию 50 руб, дети дошкольного возраста - бесплатно.

Справки по телефону: 8-903-034-33-11.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Эвакуация россиян с Diamond Princess в Казань: Что известно о состоянии тех, кого отправили на карантин
Медики внимательно следят за состоянием восьми граждан, которые были заперты на охваченном инфекцией круизном лайнере. Температуры и проявлений вируса ни у кого нет
«Садык - значит друг»: самарский военный рассказал о командировке в Сирию и маленьком ангеле
Военный комендант в Самарской области подполковник Георгий Петрунин провел в Сирии несколько месяцев, его подразделение обеспечивало безопасность авиабазы Хмеймим
Мачо плачут, не едят мясо и вяжут на спицах: 7 историй о том, как мужчины каждый день разрушают стереотипы
Гендерные стереотипы усложняют жизнь не только женщинам. Мы нашли мужчин, которые каждый день их отказываются от них и рассказываем, зачем они это делают
Геннадий Онищенко: Здоровые пассажиры круизного лайнера, эвакуированные в Россию из Японии, могут находиться дома - под наблюдением медиков
Об этом экс-главсанврач, первый зампред Комитета Госдумы по образованию и науке рассказал нашему обозревателю Александру Гамову
«Зашквар» от «Медузы» - и «из борделя за разврат»
Как защитники «Сети» оказались на развилке - признать, что защищали убийц и наркоторговцев (если верить новому расследованию об этом), или переносить удары своего гнева на издание, которое это расследование опубликовало
Новости 24
В Твери на два часа откроют доступ в фондохранилище картинной галереи
На въезде в Тверь со стороны Бежецка - большая пробка
Микрочастицы помогли полицейским узнать, кто украл лодку у жителя Тверской области
Чиновник из правительства Тверской области попробует стать «Лидером России»
Два столкнувшихся авто перекрыли дорогу за Волгой у Старого моста в Твери
Пока житель Твери расслаблялся в сауне, у него умыкнули телефон за 60000 рублей
Выставка "Светлый путь" о женских образах советской эпохи откроется под Тверью
В Тверской области вакансий больше, чем безработных
Православный кинофестиваль "Русское сердце" завершат в Твери фильмом «Варавва»
Уроженец Твери Илья Ковальчук поборется за Кубок Стэнли вместе с Овечкиным
На аренду «однушки» жителю Тверской области придётся потратить 36% от средней зарплаты
23 февраля в разных районах Тверской области машины съезжали в кюветы
Несколько тысяч человек в Тверской области увидели свет
На трассе М-11 в Тверской области девушка-водитель протаранила бетонное ограждение
Энергетики продолжают работы на поврежденных электросетях Тверской области
Жителю Тверской области вернули украденный велосипед
Тверская областная картинная галерея приглашает на цикл лекций "Небесные защитники Отечества"
Из Ржева в Тверь транспортировали тяжлобольного пациента
Читатели "Комсомолки" выбрали лучшего папу Твери
В День защитника Отечества в Твери прошли митинги и возложения цветов у мемориалов