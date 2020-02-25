Пропавший из общежития в Тверской области студент найден живым
Пропавшего из общежития семнадцатилетнего подростка обнаружил в Зубцове наряд группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии совместно с инспектором по делам несовершеннолетних. Молодого человека искали с 17 февраля.
Первокурсник Нелидовского колледжа самовольно покинул общежитие, о его местоположении было ничего не известно. По факту его исчезноваения следователи начали доследственную проверку.
Спустя несколько дней подростка нашли и доставили в отдел полиции для установления всех обстоятельств произошедшего.
- Противоправных деяний в отношении несовершеннолетнего совершено не было, - сообщили в Росгвардии.
ИСТОЧНИК KP.RU