2020-02-25T16:32:10+03:00
Общество

Пропавший из общежития в Тверской области студент найден живым

Обстоятельства произошедшего устанавливаются
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Пропавшего подростка нашли росгвардейцы Фото: архив "КП"Пропавшего подростка нашли росгвардейцы Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

Пропавшего из общежития семнадцатилетнего подростка обнаружил в Зубцове наряд группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии совместно с инспектором по делам несовершеннолетних. Молодого человека искали с 17 февраля.

Первокурсник Нелидовского колледжа самовольно покинул общежитие, о его местоположении было ничего не известно. По факту его исчезноваения следователи начали доследственную проверку.

Спустя несколько дней подростка нашли и доставили в отдел полиции для установления всех обстоятельств произошедшего.

- Противоправных деяний в отношении несовершеннолетнего совершено не было, - сообщили в Росгвардии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Зоозащитники навестили в приюте дворняжку Люси, которую выкинул с четвёртого этажа бывший хозяин
В конце зимы дороги Твери перевели на весенне-летнее содержание
Пропавший из общежития в Тверской области студент найден живым
В Старице Тверской области местный житель напал с ножом на своего знакомого
В Тверской области суд заблокировал сайт по продаже чучел редкого животного
Жительница Тверской области обокрала знакомого, пока он ходил за выпивкой
Несколько партий семян сняли с реализации на рынке в Тверской области
Баню жительницы Москвы обокрали неизвестные в Тверской области
Молодой человек пытался украсть куртку из бутика в Твери
В Бологое Тверской области люди вынуждены проживать в аварийном доме из-за путаницы в документах
В Твери двое мужчин напали на прохожего
На проект северного обхода Твери потратят 468 миллионов рублей
Двое детей пострадали в ДТП на проспекте Ленина в Твери
В Конаково Тверской области спасатели вытащили из воды тонущего мужчину
Солнце ослепило: В Тверской области опрокинулся BMW
Одиннадцатилетнего мальчика сбила машина в Тверской области
В Твери вместо троллейбусов запустили бесплатные автобусы