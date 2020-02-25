Пропавший из общежития в Тверской области студент найден живым

25 Февр. 2020 2020-02-25T16:32:10+03:00

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Пропавшего из общежития семнадцатилетнего подростка обнаружил в Зубцове наряд группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии совместно с инспектором по делам несовершеннолетних. Молодого человека искали с 17 февраля.

Первокурсник Нелидовского колледжа самовольно покинул общежитие, о его местоположении было ничего не известно. По факту его исчезноваения следователи начали доследственную проверку.

Спустя несколько дней подростка нашли и доставили в отдел полиции для установления всех обстоятельств произошедшего.

- Противоправных деяний в отношении несовершеннолетнего совершено не было, - сообщили в Росгвардии.

ИСТОЧНИК KP.RU