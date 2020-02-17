Семнадцатилетний студент колледжа ушел из общежития и пропал в Тверской области

17 Февр. 2020 2020-02-17T10:05:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Сообщение о том, что Кирилл Викторович Елагин, 2002 года рождения, ушел из общежития в Калязине и пропал, поступило в СУ СК РФ по Тверской области ночью, 17 февраля. До сих пор о его местонахождении ничего не известно.

По данному факту Кашинским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка. Следователи совместно с сотрудниками МВД в составе следственно-оперативной группы выехали по месту последнего пребывания несовершеннолетнего, опрошены знакомые, воспитатели, директор колледжа.

Писк пропавшего подростка продолжается. Всех, кто знает о его местонахождении, просят звонить в следственное управление СК РФ по Тверской области по телефону: 8-930-179-00-69.

ИСТОЧНИК KP.RU