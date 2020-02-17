Семнадцатилетний студент колледжа ушел из общежития и пропал в Тверской области
Сообщение о том, что Кирилл Викторович Елагин, 2002 года рождения, ушел из общежития в Калязине и пропал, поступило в СУ СК РФ по Тверской области ночью, 17 февраля. До сих пор о его местонахождении ничего не известно.
По данному факту Кашинским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка. Следователи совместно с сотрудниками МВД в составе следственно-оперативной группы выехали по месту последнего пребывания несовершеннолетнего, опрошены знакомые, воспитатели, директор колледжа.
Писк пропавшего подростка продолжается. Всех, кто знает о его местонахождении, просят звонить в следственное управление СК РФ по Тверской области по телефону: 8-930-179-00-69.
ИСТОЧНИК KP.RU