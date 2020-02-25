Жительница Тверской области обокрала знакомого, пока он ходил за выпивкой

25 Февр. 2020 2020-02-25T15:28:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Инцидент произошел в Пеновском районе Тверской области. Местный житель пригласил к себе в гости семейную пару. Собравшиеся вместе выпили, а когда алкоголь закончился, хозяин взял из комода деньги, вместе с сожителем женщины отправился в магазин за добавкой.

Оставшись одна, 43-летняя злоумышленница открыла комод и забрала оттуда 35 тысяч рублей.

По статье "Кража" в отношении фигурантки было заведено и расследовалось уголовное дело. В настоящее время все материалы, с утвержденным обвинительным заключением прокурора, направлены в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU