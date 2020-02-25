2020-02-25T15:28:08+03:00
Происшествия

Жительница Тверской области обокрала знакомого, пока он ходил за выпивкой

В гости злоумышленница пришла вместе со своим сожителем
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области женищна украла деньги у знакомогоВ Тверской области женищна украла деньги у знакомогоФото: Мария ЛЕНЦ
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Инцидент произошел в Пеновском районе Тверской области. Местный житель пригласил к себе в гости семейную пару. Собравшиеся вместе выпили, а когда алкоголь закончился, хозяин взял из комода деньги, вместе с сожителем женщины отправился в магазин за добавкой.

Оставшись одна, 43-летняя злоумышленница открыла комод и забрала оттуда 35 тысяч рублей.

По статье "Кража" в отношении фигурантки было заведено и расследовалось уголовное дело. В настоящее время все материалы, с утвержденным обвинительным заключением прокурора, направлены в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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