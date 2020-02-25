Жительница Тверской области обокрала знакомого, пока он ходил за выпивкой
Инцидент произошел в Пеновском районе Тверской области. Местный житель пригласил к себе в гости семейную пару. Собравшиеся вместе выпили, а когда алкоголь закончился, хозяин взял из комода деньги, вместе с сожителем женщины отправился в магазин за добавкой.
Оставшись одна, 43-летняя злоумышленница открыла комод и забрала оттуда 35 тысяч рублей.
По статье "Кража" в отношении фигурантки было заведено и расследовалось уголовное дело. В настоящее время все материалы, с утвержденным обвинительным заключением прокурора, направлены в суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU