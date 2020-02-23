2020-02-23T16:37:07+03:00
Общество

Читатели "Комсомолки" выбрали лучшего папу Твери

Голосование завершилось
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Победители конкурса слева направо: Сергей Шило, Сергей Коклин, Александр Беляков. Фотоколлаж "КП-Тверь"Победители конкурса слева направо: Сергей Шило, Сергей Коклин, Александр Беляков. Фотоколлаж "КП-Тверь"
Изменить размер текста:

Фотоконкурс на лучшего папу Твери завершен. Всю неделю читатели активно голосовали за лучшего из лучших. Голосование завершилось в День защитника Отечества, 23 февраля.

По его итогам, 1 место занял Сергей Шило, 2-е - Сергей Коклин, 3-е - Александр Беляков.

Поздравляем победителей и напоминаем, что их ждут подарки.

За 1-е место - банный набор плюс сертификат на парение (воспользоваться им можно будет на фестивале «Легкий пар-2020», который пройдет 30-31 мая на базе отдыха «Кава»).

2-е место - банный набор и профессиональный веник.

3-е место - банный набор.

Партнер конкурса - "Печи Варвара".

ВАЖНО

"Легкий Пар 2020" - Фестиваль бани и народного творчества. Цель которого - популяризация народных традиций, семейных ценностей и здорового образа жизни.

В фестивале примут участие производители бань, бочек и печей со всей России. Желающие могут бесплатно посетить и попариться в любой из бань представленных на фестивале. В рамках фестиваля пройдет чемпионат по парению среди профессионалов по ЦФО "Красная Жара". Также в программе: народные ремесленники, детская анимация и шоу программа!

Пройдет мероприятие 30-31 мая на территории Базы отдыха "Кава".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Энергетики продолжают работы на поврежденных электросетях Тверской области
Жителю Тверской области вернули украденный велосипед
Тверская областная картинная галерея приглашает на цикл лекций "Небесные защитники Отечества"
Из Ржева в Тверь транспортировали тяжлобольного пациента
Читатели "Комсомолки" выбрали лучшего папу Твери
В День защитника Отечества в Твери прошли митинги и возложения цветов у мемориалов
Несколько районов Тверской области остались без электроэнергии из-за шквалистого ветра
В Твери с полимерным свёртком задержали наркодилера
Помощник по хозяйству обокрал пенсионерку в Тверской области
Весной в Тверской области начнётся массовая уборка берегов рек и озёр
В центре Твери пьяный водитель насмерть сбил пешехода
В Тверской области росгвардейцы спасли тонущего мужчину
Во время пожара на проспекте Победы в Твери погиб человек
Пьяная автоледи на иномарке съехала в кювет в Тверской области
В Тверской области бомж воровал имущество из автомобилей местных жителей
Следователи устанавливают обстоятельства гибели людей на водоемах в Тверской области
Молодая женщина и пятилетний мальчик пострадали в ДТП на автодороге Тверь-Ржев
На трассе М-9 "Балтия" в Тверской области две иномарки опрокинулись в кювет
На выходных в Твери меняется расписание пригородных поездов
Губернатор Тверской области Игорь Руденя попал в ТОП-20 российских мужчин
В Твери состоится финал Школьной лиги КВН
Игорь Руденя вручил ветеранам медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне"
Два человека на снегоходе провалились под лед на водоёме в Тверской области
Осторожно, тает лёд! Жителей Тверской области предупредили о неблагоприятных погодных условиях
Двух тяжелобольных пациентов из отдаленных районов доставили в Тверь на вертолете
Бывший замглавы Кимрского района Тверской области Алексей Евдаков погиб на рыбалке