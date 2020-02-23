Читатели "Комсомолки" выбрали лучшего папу Твери

23 Февр. 2020 2020-02-23T16:37:07+03:00

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Фотоконкурс на лучшего папу Твери завершен. Всю неделю читатели активно голосовали за лучшего из лучших. Голосование завершилось в День защитника Отечества, 23 февраля.

По его итогам, 1 место занял Сергей Шило, 2-е - Сергей Коклин, 3-е - Александр Беляков.

Поздравляем победителей и напоминаем, что их ждут подарки.

За 1-е место - банный набор плюс сертификат на парение (воспользоваться им можно будет на фестивале «Легкий пар-2020», который пройдет 30-31 мая на базе отдыха «Кава»).

2-е место - банный набор и профессиональный веник.

3-е место - банный набор.

Партнер конкурса - "Печи Варвара".

ВАЖНО

"Легкий Пар 2020" - Фестиваль бани и народного творчества. Цель которого - популяризация народных традиций, семейных ценностей и здорового образа жизни.

В фестивале примут участие производители бань, бочек и печей со всей России. Желающие могут бесплатно посетить и попариться в любой из бань представленных на фестивале. В рамках фестиваля пройдет чемпионат по парению среди профессионалов по ЦФО "Красная Жара". Также в программе: народные ремесленники, детская анимация и шоу программа!

Пройдет мероприятие 30-31 мая на территории Базы отдыха "Кава".

ИСТОЧНИК KP.RU