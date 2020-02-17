Выбери лучшего папу Твери вместе «Комсомолкой»

Конкурс на лучшего папу Твери разделил прекрасную половину областной столицы на два лагеря. Одни дамы не готовы были присылать фотографии своего прекрасного супруга и рассказывать о его заслугах, потому что особо «хвастать нечем». Вторые, потому что всё настолько прекрасно, что и рассказывать не стоит, а «вдруг уведут».

Шутки шутками, но тверичанки оказались действительно осторожными. А потому мы приветствуем тех, кто оказался смелым и лишенным всяких предрассудков. Тем более, что их папы и папы их детей - действительно замечательные: и кормильцы, и умельцы и… красавцы в придачу.

Судите сами!

Все фото участников, а их девять, мы публикуем на нашем сайте. И теперь, выбор за вами, дорогие читатели! Голосуйте за тех, кто вам покажется достойным звания «Лучшего папы Твери».

Голосование завершится 23 февраля в 15.00. Победителями станут участники, набравшие наибольшее количество голосов.

Конечно, будут и подарки! За 1, 2 и 3 места:

1-е место - банный набор плюс сертификат на парение (воспользоваться им можно будет на фестивале «Легкий пар-2020», который пройдет 30-31 мая на базе отдыха «Кава»).

2-е место - банный набор и профессиональный веник.

3-е место - банный набор.

Партнер конкурса - «Печи Варвара».

ВАЖНО

"Легкий Пар 2020" - Фестиваль бани и народного творчества. Цель которого - популяризация народных традиций, семейных ценностей и здорового образа жизни.

В фестивале примут участие производители бань, бочек и печей со всей России. Желающие могут бесплатно посетить и попариться в любой из бань представленных на фестивале. В рамках фестиваля пройдет чемпионат по парению среди профессионалов по ЦФО "Красная Жара". Также в программе: народные ремесленники, детская анимация и шоу программа!

Пройдет мероприятие 30-31 мая на территории Базы отдыха "Кава".