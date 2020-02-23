Помощник по хозяйству обокрал пенсионерку в Тверской области
В совершении преступления подозревается 33-летний житель Торопецкого района Тверской области.
По версии следствия, мужчина помогал по хозяйству 73-летней знакомой. После ухода гостя женщина обнаружила, что из шкафа пропали два золотых кольца и деньги, и обратилась в полицию. Ущерб составил порядка 15 000 рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан стражами правопорядка. Деньги и украшения вернули владелице.
Полицейские продолжают выяснять все обстоятельства случившегося. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Кража".
ИСТОЧНИК KP.RU