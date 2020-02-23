2020-02-23T10:53:19+03:00
Происшествия

Помощник по хозяйству обокрал пенсионерку в Тверской области

Добычей злоумышленника стали золотые украшения и деньги
Ольга ТРОФИМОВА
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Знакомый украл у пенсионерки золото и деньгиЗнакомый украл у пенсионерки золото и деньгиФото: Анна КОЛГАНОВА
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В совершении преступления подозревается 33-летний житель Торопецкого района Тверской области.

По версии следствия, мужчина помогал по хозяйству 73-летней знакомой. После ухода гостя женщина обнаружила, что из шкафа пропали два золотых кольца и деньги, и обратилась в полицию. Ущерб составил порядка 15 000 рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан стражами правопорядка. Деньги и украшения вернули владелице.

Полицейские продолжают выяснять все обстоятельства случившегося. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

ИСТОЧНИК KP.RU

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