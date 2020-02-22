Губернатор Тверской области Игорь Руденя попал в ТОП-20 российских мужчин

22 Февр. 2020 2020-02-22T10:44:31+03:00

Игорь Руденя занял 18-е место в медиарейтинге российских мужчин за год Фото: ПТО

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В преддверии Дня защитника Отечества, 23 февраля, компания "Медиалогия" подготовила медиарейтинг российских мужчин за год. В основе рейтинга - количество упоминаний о персоне в СМИ в преиод с 18 февраля 2019 года по 18 февраля 2020 года.

В списке из 50 мужчин года губернатор Игорь Руденя занял 18-е место. О нем газеты, журналы, интернет-издания, радио и т.д. упоминали 106 221 раз.

Возглавил рейтинг президент Российской Федерации Владимир Путин - 3 599 841 сообщеий в СМИ, на втором месте - зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев, о нем в СМИ значится 700 374 сообщений, третий - пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков - 318 538 сообщений.

Также, в ТОП-50 российских мужчин вошли другие политические личности, спортсмены, артисты.

ИСТОЧНИК KP.RU