Губернатор Тверской области Игорь Руденя попал в ТОП-20 российских мужчин
В преддверии Дня защитника Отечества, 23 февраля, компания "Медиалогия" подготовила медиарейтинг российских мужчин за год. В основе рейтинга - количество упоминаний о персоне в СМИ в преиод с 18 февраля 2019 года по 18 февраля 2020 года.
В списке из 50 мужчин года губернатор Игорь Руденя занял 18-е место. О нем газеты, журналы, интернет-издания, радио и т.д. упоминали 106 221 раз.
Возглавил рейтинг президент Российской Федерации Владимир Путин - 3 599 841 сообщеий в СМИ, на втором месте - зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев, о нем в СМИ значится 700 374 сообщений, третий - пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков - 318 538 сообщений.
Также, в ТОП-50 российских мужчин вошли другие политические личности, спортсмены, артисты.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Игорь РУДЕНЯ»